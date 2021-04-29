"Слуга" Куницкий и Ко провалили закон об использовании электрошокеров полицией

София Закревская
София Закревская
Политика
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'Слуга' Куницкий и Ко провалили закон об использовании электрошокеров полицией

В четверг, 29 апреля, Верховная Рада Украины не приняла за основу законопроект № 4375 об использовании электрошокеров сотрудниками полиции. На доработку его также не отправили.

"За" документ проголосовали только 126 народных депутатов. Он позволил бы избежать применения огнестрельного оружия против правонарушителей.

"Слуга" Куницкий и Ко провалили закон об использовании электрошокеров полицией

"Люди гибнут, полиция вынуждена стрелять огнестрельным, это не правильно. Электрошокер можно применять при задержании, когда оказывают физическое противодействие полиции. Более чем в 100 странах используют. Это есть во всем мире!" – сказал Антон Геращенко, заместитель главы МВД.

Против законопроекта выступал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, предложивший также "закупить нагайки и бить ими людей".

Владимир Арьев

Законопроект предполагал применение электрошокеров "Тазер" (Taser) для задержания лиц, которые:

  • совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

  • совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,

  • оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,

  • вооружены и угрожают применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Напомним, ранее OBOZREVATEL стало известно, что группа народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого пыталась провалить голосование за законопроект.

Они добивались снятия законопроекта с повестки, аргументируя это тем, что якобы электрошокеры будут использовать даже при административных нарушениях.

Поименное голосование:

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года сотрудники Национальной полиции Украины испытали на себе действие электрошокеров Taser, которые хотят принять на вооружение.

Для Нацполиции было закуплено 200 американских электрошокеров с силой удара в 50 тысяч вольт.

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