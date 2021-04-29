'Слуга' Куницкий и Ко провалили закон об использовании электрошокеров полицией

В четверг, 29 апреля, Верховная Рада Украины не приняла за основу законопроект № 4375 об использовании электрошокеров сотрудниками полиции. На доработку его также не отправили.

"За" документ проголосовали только 126 народных депутатов. Он позволил бы избежать применения огнестрельного оружия против правонарушителей.

"Люди гибнут, полиция вынуждена стрелять огнестрельным, это не правильно. Электрошокер можно применять при задержании, когда оказывают физическое противодействие полиции. Более чем в 100 странах используют. Это есть во всем мире!" – сказал Антон Геращенко, заместитель главы МВД.

Против законопроекта выступал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, предложивший также "закупить нагайки и бить ими людей".

Законопроект предполагал применение электрошокеров "Тазер" (Taser) для задержания лиц, которые:

совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,

оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,

вооружены и угрожают применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Напомним, ранее OBOZREVATEL стало известно, что группа народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого пыталась провалить голосование за законопроект.

Они добивались снятия законопроекта с повестки, аргументируя это тем, что якобы электрошокеры будут использовать даже при административных нарушениях.

Поименное голосование:

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года сотрудники Национальной полиции Украины испытали на себе действие электрошокеров Taser, которые хотят принять на вооружение.

Для Нацполиции было закуплено 200 американских электрошокеров с силой удара в 50 тысяч вольт.