Скороход заявила, что накануне смерти Поляков давал показания НАБУ о зарплатах 'в конвертах' в Раде

Народный депутат Анна Скороход заявила, что перед смертью нардеп Антон Поляков ходил в НАБУ для дачи показания касательно зарплат "в конвертах" в Верховной Раде Украины. По ее словам, покойный депутат называл конкретные суммы и фамилии, кому они предназначались.

Скороход также уточнила, что сейчас рядовому народному депутату якобы платят по 40 тысяч. Об этом она рассказала в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

"Мы все там (НАБУ. – Ред.) были, давали показания, давали материалы, которые у нас были. Все факты предоставляли, кто, сколько... Насколько ходят слухи, на сегодняшний момент это около 40 тысяч рядовому депутату. Вообще Антон Поляков накануне смерти был в НАБУ и давал показания кто кому сколько и за что. Он об этом говорил в прямом эфире. Сложный вопрос: почему не расследуется? Потому что депутатская неприкосновенность существует", – рассказала нардеп.

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В то же время нардеп отметила, что парламентариям могут платить олигархи. Скороход заверила, что за деньги нардепы "протягивают" в Раду определенные вопросы.

"Давайте будем честными, у нас весь парламент какие-то олигархи финансируют, то одну инициативу, то другую инициативу. Это правда то, что в парламент вливаются деньги, что протягивают правки для табачников, для тех, кто в азартных играх, в энергетической сфере..." – сказала Скороход.

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