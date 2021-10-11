Скороход поставила на аватарку фото умершего Полякова: бывшим "слугам" приписывали роман

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в качестве основного снимка своей страницы в Facebook опубликовала фото умершего коллеги по фракции "За майбутнє" Антона Полякова. По слухам, у народных избранников был роман.

В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия писал в партийных чатах, что Поляков и Скороход жили вместе, но она решила разорвать отношения, пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в президентской партии.

Депутат тяжело переживал расставание. Как известно, утром 8 октября Анну Скороход из помещения комитета парламента забрала скорая помощь. Как рассказывали очевидцы, в состоянии шока она пыталась дозвониться до умершего коллеги и кричала, что беременна.

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А Дмитрий Лубинец из фракции "За майбутнє" рассказал, что в зале пленарных заседаний Рады Скороход сидела рядом с Поляковым и они много общались.

Кроме того, летом 2021 года Полякова и Скороход заметили вместе во время уик-энда во Львове.

Анна Скороход – замужем, у нее есть сын от ее мужа Алексея Алякина. У Антона Полякова остались две дочери от жены Галины.

Напомним, 33-летний Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Ему стало плохо в такси, при этом в полиции рассказали, что автомобиль, в котором ехал народный избранник, остановили за нарушение ПДД. Поляков находился в нем в бессознательном состоянии. Патрульные пытались его реанимировать до приезда скорой помощи, однако медики только констатировали смерть депутата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД подтвердили, что судмедэкспертиза в крови умершего Полякова помимо спиртного нашла следы метадона. Следствие не исключает того, что депутата могли отравить, однако пока не пришло к каким-либо выводам.