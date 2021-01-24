Скичко: собеседование на главу Черкасской ОГА проходил у Зеленского

Народный депутат партии "Слуга народа", экс-шоумен Александр Скичко заявил, что финальное собеседование на должность главы Черкасской областной государственной администрации проходил лично у президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью изданию "Страна", он отметил, что первоначальное собеседования якобы не проходил и его на эту должность никто не рекомендовал.

"Рекомендовать меня не нужно было – меня все знают, мы одна команда. Я прекрасно общаюсь с Офисом президента. Не готов говорить, кто изначально подбросил идею губернаторства, но про мои амбиции роста (сейчас не говорю про губернаторское кресло) знал президент, глава Офиса президента и заместитель главы Офиса президента. Я всегда про это говорил", – сказал Скичко.

Напомним: ранее Скичко заявил, что должность главы ОГА для него – ступень, чтобы "расти и двигаться дальше в карьере". Он не стал отрицать, что в дальнейшем сможет использовать ее для должности министра инфраструктуры Украины. Политик подчеркнул, что за время депутатства смог "достаточно хорошо вникнуть в сферу инфраструктуры".

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