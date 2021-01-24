Скичко не стал отрицать, что хочет возглавить Министерство инфраструктуры

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
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Скичко не стал отрицать, что хочет возглавить Министерство инфраструктуры

Будущий глава Черкасской области, народный депутат и экс-шоумен Александр Скичко заявил, что должность главы ОГА для него – ступень, чтобы "расти и двигаться дальше в карьере".

В интервью изданию "Страна", Скичко не стал отрицать, что в дальнейшем сможет использовать ее для должности министра инфраструктуры Украины. Политик подчеркнул, что за время депутатства смог "достаточно хорошо вникнуть в сферу инфраструктуры".

"Я готов подтвердить, что должность главы ОГА для меня – это ступень, которую я буду использовать, чтобы расти и двигаться дальше в карьере. Сказать, что это будет должность министра или какая-то другая, пока невозможно", – отметил Скичко.

Он также рассказал, что полтора года занимался изучением инфраструктуры в комитете Верховной Рады, благодаря чему может "дискутировать со специалистами и экспертами".

"Для меня это очень важно – быть компетентным. Поначалу, когда я пришел в Раду, первые два-три месяца я старался не давать интервью, потому что у журналистов была задача спросить, что я знаю, а я откровенно был готов признаться, что я ничего не знаю. Я не делаю из себя человека, который может говорить компетентно на все темы, от выборов в США до налоговой реформы. Как по мне, каждый должен отвечать за свой участок работы", – подчеркнул Скичко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 января Кабинет министров официально утвердил депутата от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

  • О том, как начинал карьеру комика и чем известен новый глава Черкасщины Скичко – читайте в нашем материале.

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