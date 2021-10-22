Скандальную Третьякову хотят временно отстранить от заседаний Рады: появились подробности

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову рекомендовали отстранить от участия в пленарных заседаниях Верховной Рады на 5 дней. Такое решение принял Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР.

Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук. По ее словам, решение должен принять парламент без обсуждения.

Голосование за отстранение Третьяковой может произойти на следующей пленарной неделе со 2 ноября.

В то же время предложение снять ее с должности председателя Комитета по вопросам социальной политики даже не ставили на голосование.

Напомним, Третьякова оскандалилась после смерти нардепа Антона Полякова. Она написала во фракционном чате, что "это минус один враг, засим – все хорошо".

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Из-за этого месседжа на трибуну поднялись представители группы "За майбутнє", которые возмутились поведением коллеги. Сама Третьякова попыталась оправдаться Конституцией и "свободой слова", но ни о каких извинениях речи не шло.

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