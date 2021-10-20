Скандальная Третьякова заявила, что подготовила законопроект об эвтаназии: очень интересная тема. Видео

Скандальная народная депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова сказала, что подготовила проект закона об эвтаназии, но пока его не вносит на рассмотрение в парламент. По ее словам, тема эвтаназии активно обсуждается в Европе.

Об этом политик рассказала во время общения с представителями СМИ в кулуарах Верховной Рады, передает OBOZREVATEL. Третьякова считает, что "отношения человека со смертью – очень интересная тема".

"У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. У нас Лиза Богуцкая (нардеп от СН – Ред.) занимается этой тематикой в том числе", – говорила нардеп.

Третьякова рассказывала, что каждый человек на планете сталкивается со смертью и реагирует на ее по-своему. Лично для себя политик не хочет, чтобы ее после смерти оплакивали.

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"Я, например, не хочу, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни", – сказала она.

Поясним, что тему смерти Третьякова затронула, отвечая на скандал с высказыванием о смерти нардепа Антона Полякова. Ранее она говорила, что смерть Полякова "это хорошо", называя умершего политика "врагом".

Эвтаназия – прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Галина Третьякова сохранит должность главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики, несмотря на циничное замечание в адрес покойного коллеги из фракции "За майбутнє" Антона Полякова. Наказанием для нее послужит отстранение от пяти заседаний Верховной Рады.

Третьякова не в первый раз становится фигурантом громкого скандала. В прошлом она говорила про "детей низкого качества", вела интимную переписку в стенах парламента и предлагала лишить льгот ветеранов. OBOZREVATEL рассказал о главных из них.