Ситуация в Чернобыле в целом очень опасная, это угроза для всей Европы, – Подоляк

Ситуация на Чернобыльской АЭС на данный момент является очень опасной. Это – угроза для всей Европы, в том числе и для самой России.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые просто не должны оставаться без энергоснабжения.

"Если россияне начали войну за покорение соседей в духе войн Средневековья, то в такой идейной рамке абсолютно нет места современной науке, современной инфраструктуре. Поэтому не удивительно, что они стреляют по атомным блокам, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение", – подчеркнул он.

Видео дня

Подоляк подчеркнул, что все эти объекты им не понятны и могут быть использованы в качестве объектов шантажа.

В ОП также сообщили, что на этом фоне МАГАТЭ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности.

"То есть если раньше у мирового сообщества под рукой всегда была картинка того, что происходит на ЧАЭС, то сейчас никто не понимает, что там происходит. И если это так, значит, мир должен гораздо сильнее давить на Россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины", – сказано в заявлении.

Подоляк сказал, что чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти люди из средневековья создадут проблем для всех в Европе и для себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент ЧАЭС обесточена в результате действий российских захватчиков. С начала войны на станции работала одна и та же смена. Из-за боевых действий ремонтные работы на ЧАЭС провести невозможно. Пока нет электроэнергии, не происходит охлаждение использованного топлива и есть угроза выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.