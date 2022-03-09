Чернобыльская АЭС обесточена из-за действий захватчиков: появилась радиационная угроза

Чернобыльская атомная электростанция обесточена в результате действий российских захватчиков. С начала войны на станции работала одна и та же смена. Из-за боевых действий ремонтные работы на ЧАЭС провести невозможно. Пока нет электроэнергии, не происходит охлаждение использованного топлива и есть угроза выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.

Об этом сообщает "Укрэнерго" на официальной странице в Facebook. Без света остался Славутич – город-спутник станции, в которой проживает большое количество сотрудников.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло связь с удаленной передачей данных от систем контроля безопасности Чернобыльской АЭС, территория которой находится под контролем российских оккупантов. Украинский ядерный регулятор может общаться с объектом только посредством электронной почты.

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Чем грозит обесточивание?

Как пояснили в "Энергоатоме", в хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранятся около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, а это возможно только при наличии электроснабжения.

Если его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – вырастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.

Также не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, находящийся там, получит опасную дозу излучения. Не работает и система пожаротушения, и это огромный риск при пожаре, который может произойти вследствие попадания снаряда.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал по сути оказался в заложниках оккупантов.

26 февраля стало известно, что оккупанты провели имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной. Пропагандисты ведут подготовку фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина якобы обстреливает захватчиков над опасными объектами.

Сами же оккупанты РФ, захватившие Чернобыльскую атомную станцию, испытывают радиационное облучение, что в будущем может привести к онкологическим заболеваниям.