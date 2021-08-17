Ситуация в Афганистане доказывает украинцам, что никто не построит за нас нашу страну, – Гройсман

Ситуация в Афганистане, которую сегодня обсуждает весь мир, доказывает украинцам тезис о том, что никто и никогда не придет и не построит за нас самих сильное государство – с крепкой экономикой и развитыми институциями.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман. Политик напомнил, что у Афганистана было 20 лет, чтобы построить развитое государство.

"Афганцы не могли не осознавать, что так (с помощью США) будет не всегда. И мы сами должны строить свое будущее. Никто не придет к нам, чтобы сделать развитыми и цивилизованными. Кто пришел, так это Россия, чтобы нас разрушать и убивать. Да, у нас стратегическое партнерство с НАТО, мы подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС. Но это не просто декларации, это работа, которой должны заниматься профессиональные чиновники. Именно поэтому нам нужна сильная власть, сильные институции, сильное местное самоуправление", – сказал Гройсман.

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Политик отметил, что действующая власть не справляется с вызовами современности и не имеет стратегии развития.

"У власти нет никакого понятия, что будет дальше. Между тем, сильная Украина – в интересах и каждого украинца, и наших международных партнеров, миссия которых защищать близкие нам ценности", – добавил Гройсман.