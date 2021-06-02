Шуфрич — Тищенко в Раде: Коля, ты же 'Оболонский', куда ты прешься? Видео

Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич с трибуны Верховной Рады высмеял своего оппонента из фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, намекнув на якобы уголовное прошлое последнего. Таким образом Шуфрич выразил свой протест в связи с тайным исключением из группы венгерско-укркаинских отношений.

Выступление Шуфрича опубликован на сайте Верховной Рады. В нем парламентарий указал, что инициаторами отзыва стали представители партии "Слуга народа", среди которых заседал и сам Тищенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вчера произошла странная вещь. Из 63 членов межпарламентской группы дружбы венгерско-украинских народов экстренно созвали 34 представителей "слуг народа" и отозвали с поста сопредседателей двух человек – меня и моего друга Валерия Лунченко. Кстати, единственных венгров в этом зале", – заявил Шуфрич.

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По мнению нардепа, единственная причина "заговора", это то, что на должность позарился "третий человек в Украине по уровню влияния".

"Я задаю вопрос: Коля, ну какой же ты венгерский, ты же "Оболонский", куда ты прешься?", – темпераментно заявил Шуфрич, что вызвало в зале смех.

В итоге представитель "ОПЗЖ" укорил оппонента нечестности и подлых методах. По его словам, "так даже революции не делаются".

"Хотите отозвать, так пришлите хоть "письмо счастья", пригласите нас. Придем мы или нет, это уже наше право. Если вы думаете, что созывая только "своих", вы улучшите венгерско-украинские отношения, то здесь вы сильно ошибаетесь", – заметил Шуфрич и завершил выступление на чистом венгерском языке, подчеркивая свою этническую принадлежность.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентской фракции и ресторатор Николай Тищенко известен как бывший участник ОПГ под кличкой Коля "Оболонский".