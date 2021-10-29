Шуфрич раскритиковал Ляшко за организацию COVID-вакцинации: помолитесь перед сном за умерших, не получивших помощь

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич раскритиковал министра здравоохранения Виктора Ляшко за организацию COVID-вакцинации в Украине. Политик призвал чиновника уйти в отставку.

Об этом Шуфрич говорил в эфире политического ток-шоу "Право на владу". По его словам, Ляшко виновен в половине смертей пациентов от коронавируса в нашей стране.

"В смерти половины 66 204 граждан Украины от COVID-19 – это ваша личная вина. Сначала как главного врача, а потом как министра. Вы обвиняете украинцев, что они не вакцинируются, но где им вакцинироваться? Например, в Житомирской области 5 центров вакцинации, в Херсонской – 10, в городе Харьков – 5", – говорил нардеп.

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Шуфрич сказал, что Ляшко нужно перед сном молиться, прося прощения перед семьями умерших.

"Вы сегодня перед тем как ляжете спать, я надеюсь, что "Отче наш" читаете. Так попросите прощения перед семьями тех, чьи члены погибли из-за вашей бестолковости и безответственности. И вы будете за это отвечать", – эмоционально говорил политик.

По состоянию на 28 октября в Украине официально подтверждены 2 851 804 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки рекордные 26 071 заболевший за все время пандемии, из них 1 830 – дети. Госпитализировали 5 366 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что не может назвать Российскую Федерацию агрессором.