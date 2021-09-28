Шоумен Сергей Притула объявил о создании собственной партии. Видео

Украинский шоумен, комик, телеведущий Сергей Притула объявил о создании собственной политической партии. Название и программу украинец пока что не раскрыл.

Партия еще на этапе формирования. Об этом Притула рассказал в программе "Первые лица" на "24 канале", фрагмент которой был опубликован во вторник, 28 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если вы хотите какого-то эксклюзива в виде нейминга, брендинга и так далее – то дайте мне немного времени", – отметил 40-летний шоумен, пообещав, что вскоре сообщит детали.

"Но это будет однозначно не виртуальная какая-то история", – добавил он. Притула также сказал, что не собирается спешить "с приобретением субъектности".

Видео дня

Добавим, что Притула перед парламентскими выборами в 2019 году объявил о присоединении к команде "Голоса". 7 июня этого года телеведущий объявил о выходе из партии, но говорил, что окончательно уходить из политики не будет.

Коротко о знаменитости:

Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

От первого брака у него есть сын Дмитрий, который родился в 2008 году. Второй раз Притула женился в 2015-м, а в 2017-м на свет появилась дочь Соломия. В мае этого года он стал отцом в третий раз – у него родилась дочь Стефания.

О том, как менялся Притула на протяжении своей карьеры, можно почитать в нашей новости по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в июле-2021 Притула привился от коронавируса. Комик показал фото из больницы и пошутил о популярной теории антивакцинаторов: мол, в скором времени он "сможет раздавать 5G".