Сергей Притула привился от коронавируса: через месяц смогу раздавать 5G. Фото

Украинский актер и комик Сергей Притула вакцинировался от коронавируса. И даже в этот ответственный момент он не смог обойтись без присущей ему юмористической манеры, заявив, что "в скором времени сможет раздавать 5G".

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал фото из больницы, на котором позировал в джинсах, футболке и защитной маске с ярким принтом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Оказывается, чип Гейтса в жидком состоянии! Масоны, которые вживляли чип, сказали, что через месяц смогу раздавать 5G. Вакцинация была оплачена лично Соросом!" – подписал снимок ведущий.

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"Хейтерам даже спросить нечего. Все сказано!", "Как всегда с юмором", "Это ж какие заголовки у прессы украли!", "Дозу витаминов получил", "Это вы решили подождать, пока Педан сделает?", "А зачем фотографировать? Сделал, так носи себе на здоровье!", "Месяц назад сделала вакцинацию, но 5G пока не раздаю", "А есть какой-то эффект от этой прививки?", – отреагировали фанаты в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Сергей Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

От первого брака у него есть сын Дмитрий, который родился в 2008 году. Второй раз Притула женился в 2015, а в 2017 на свет появилась дочь Соломия. В мае этого года он стал отцом в третий раз – у него родилась дочь Стефания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула показал архивные фото со своим папой. Он признался, что унаследовал от отца много привычек. Одна из них – любовь к путешествиям.