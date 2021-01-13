Шмигаль пояснив введення локдауну в Україні в січні
Посилений карантин в Україні ввели з 8 до 24 січня, а не в грудні, щоб знизити динаміку захворюваності на коронавірус. А також мінімізувати ризик співпадіння поширення цієї інфекції із сезоном грипу.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 січня. Воно транслювалося онлайн на You-Tube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Закрити країну на локдаун у грудні означало б завдати значно більшого удару по економічній активності, ніж у січні. Плюс показники дозволяли зробити в такий спосіб", – запевнив він.
Глава уряду поспішив зауважити, що "карантин зимових канікул" в Україні значно м’якший, ніж у країнах Європи, де введено комендантську годину й заборонено пересуватися між регіонами.
За словами Шмигаля, дата 8 січня для старту посиленого карантину була найоптимальнішою. Це, переконані чиновники, період, коли можна не допустити поширення вірусу після свят. А ще – розірвати ланцюг захворюваності, який потенційно утворився під час цих святкувань через високу мобільність населення.
Нагадаємо, що в Україні локдаун, який введено з 8 до 24 січня, не будуть скасовувати передчасно. А після його завершення на країну чекають інші карантинні обмеження, які діятимуть до кінця зими, 28 лютого.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що запроваджений в Україні "карантин зимових канікул" через коронавірус є найм’якшим і коротким порівняно з локдаунами в європейських країнах, заявив міністр Кабміну Олег Немчінов. Він надав порівняльну таблицю ключових заборон у Європі.
На цьому наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він зазначив, що карантин в Україні не послаблять і закликав громадян дотримуватися обмежень.
Також у МОЗ назвали умови для повторного локдауну в Україні.