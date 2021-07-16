Шевченко в Лондоне: стратегической целью НБУ и правительства является уменьшение доли государства в банковском секторе

Национальный банк Украины и правительство последовательно внедряют стратегию уменьшения государственной доли в банковском секторе, что будет способствовать большей независимости и конкурентности банковской системы.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко на встрече с представителями Лондонской фондовой биржи и руководством ЕБРР в Лондоне.

По словам Шевченко, стратегической целью является снижение доли государства до 25% к 2025 году.

"Первым шагом нашей программы приватизации было уменьшение NPL в государственных банках с 48,36% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021). Также мы внедряем изменения для модернизации системы управления, принятия решений, контроля, отчетности и планирования в банках. Важным достижением стало принятие закона о совершенствовании организации корпоративного управления в банках", – отметил глава НБУ.

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По итогам встречи с представителями Лондонской фондовой биржи договорились о совместных действиях для выхода украинских банков на IPO, что является одним из инструментов их приватизации.

Также вопрос государственной доли в коммерческих банках Шевченко обсудил с президентом Европейского банка реконструкциӥ и развития Одиль Рено-Бассо. Это важный вопрос для ЕБРР, являющегося акционером ряда украинских банков – Райффайзен Банка Аваль (30%), Мегабанка (13,22%), УкрСиббанка (40%).

"Госпожа Бассо отметила, что Украина – важный партнер ЕБРР. В частности, сегодня в Украине 205 активных проектов ЕБРР на общую сумму 4 009 млн евро. Она подтвердила, что ЕБРР будет продолжать поддерживать наше государство и Национальный̆ банк на пути осуществления реформ", – рассказал Шевченко.

Глава Нацбанка Украины и президент ЕБРР обсудили инициативу создания специализированного финансового суда, договорившись продолжать конструктивный диалог.