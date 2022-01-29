Сеют панику и страх: в Минобороны Украины опровергли новость о запасах крови для военных РФ

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию западных СМИ о том, что Россия накапливает запасы крови для своих военных возле украинских границ. Такие публикации там назвали элементом психологической войны.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы оборонного ведомства Анна Маляр. В Центре оперативного информирования уточнили, что спецслужбы Украины и стран партнеров никакой такой активности не зафиксировали.

"В интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Это не соответствует действительности", – подчеркнула Маляр.

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Она добавила, что такие публикации являются элементом информационно-психологической войны, цель которой – распространить панику среди украинцев.

В свою очередь в Центре оперативного информирования добавили, что обнародованные данные не подтверждены ни одним официальным источником.

"Мониторинг и анализ текущей информации вокруг украинских границ не фиксирует активности такого рода. Об этом свидетельствует и обмен информацией спецслужб с иностранными партнерами", – сказано в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Россия начала накапливать вблизи украинских границ запасы крови и другие медицинские материалы для своих войск.

Источники заявили, что это может свидетельствовать о подготовке к вторжению.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США Ллойд Остин высказал предположение, что президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательно решение, нападать на Украину или нет. Также он озвучил несколько вариантов, которые у лидера страны-агрессора есть.