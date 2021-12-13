'Северный поток-2' и война на Донбассе: глава МИД провел первый разговор с немецкой коллегой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 13 декабря, провел первый разговор с новоназначенной главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок. Политики обсудили военную агрессию России против нашего государства и угрозу запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщили на сайте украинского МИД, разговор проходил по телефону. Кулеба рассказал коллеге о скоплении войск страны-агрессора у границы и отметил, что наша страна выступает за дипломатическое разрешение конфликта.

Политик также выразил благодарность новому правительству страны за участие в установлении мира на востоке Украины. Он сказал, что в Украине такую позицию "высоко ценят".

"Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности", – сказал глава ведомства, добавив, что наша страна считает важнейшей площадкой для переговоров Нормандский формат.

Видео дня

Со своей стороны немецкий политик подчеркнула поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Бербок также добавила, что готова к общей работе для нового запуска переговоров по Донбассу.

Также стороны обсудили угрозы, которые несет запуск российского газопровода "Северный поток-2" и подчеркнули, что этот проект не соответствует европейскому законодательству.

Кулеба и Бербок также договорились сотрудничать в сферах развития альтернативных источников энергии, производстве и транспортировке водорода, увеличении объемов торговли и инвестиций.

Глава МИД Украины пригласил коллегу в следующем году посетить наше государство.

Что известно о новой главе МИД Германии, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бербок заявила, что "Северный поток-2" не смогут запустить в таком виде. Газопровод в обход Украины нарушает европейское законодательство.