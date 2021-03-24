Северная Корея испытала ракеты, бросив вызов США: Байден ответил

Северная Корея в минувшие выходные запустила несколько ракет малой дальности после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей.

Как пишет The Washington Post, ракетные испытания, о которых ранее не сообщали, представляют собой первый вызов северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.

Его помощники еще не определили свой подход к ядерной угрозе со стороны режима на фоне постоянного пересмотра политики США и Северной Кореи. Чиновник администрации КНДР отметил, что пересмотр политики находится на "заключительной стадии".

Президент США Джо Байден заявил, что не считает первый с момента его вступления в должность запуск Северной Кореей ракет малой дальности провокацией, передает ВВС. Он добавил, что представители министерства обороны назвали это "обычным делом".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена северокорейского диктатора Ким Чен Ына Ри Соль Джу впервые за более чем год появилась на публике. Государственные СМИ обнародовали ее фото с концерта, где она сопровождала своего мужа.