Північна Корея випробувала ракети, кинувши виклик США: Байден відповів

Північна Корея минулих вихідних запустила кілька ракет малої дальності після того, як засудила Вашингтон за продовження спільних військових навчань із Південною Кореєю.

Як пише The Washington Post, ракетні випробування, про які раніше не повідомляли, є першим викликом північнокорейського лідера Кім Чен Ина президенту США Джо Байдену.

Його помічники ще не визначили свій підхід до ядерної загрози з боку режиму на тлі постійного перегляду політики США та Північної Кореї. Чиновник адміністрації КНДР зазначив, що перегляд політики перебуває на "заключній стадії".

Президент США Джо Байден заявив, що не вважає перший із моменту його вступу на посаду запуск Північною Кореєю ракет малої дальності провокацією, передає ВВС. Він додав, що представники міністерства оборони назвали це "звичайною справою".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, дружина північнокорейського диктатора Кім Чен Ина Рі Соль Джу вперше за більш ніж рік з'явилася на публіці. Державні ЗМІ оприлюднили її фото з концерту, де вона супроводжувала свого чоловіка.