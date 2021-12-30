Сериальная вакханалия должна быть прекращена
Считаю, что "общие российско-украинские сериалы" являются информационной диверсией против государства Украины и требуют ответной реакции украинских спецслужб…
Имперская, антигосударственная по сути, сериальная вакханалия должна быть прекращена. "Сваты" и им подобные информационные "вбросы" - запрещены.
Кроме того, любые гастроли манкуртов-"украинских артистов" на территории империи-агрессора - должны расцениваться как неприемлемые и влекущие статью о государственной измене.
Любые "гастролирования" ерефовских артистов в Украине являются соучастием в агрессии Кремля против нашей государственности и нуждаются в уголовном преследовании.
Все, что действует во вред Государству – должно быть обезврежено.
Ибо, у нас – Война за Независимость, в которой мы, Украинцы, обязаны победить…
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