Сенат Польши принял резолюцию в поддержку Украины: в ней речь идет о поставках оружия

Сенат Польши на заседании в пятницу, 4 февраля, принял резолюцию о поддержке Украины в условиях российской агрессии. Документ единогласно поддержали 92 сенатора.

В резолюции говорится, что Польша поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки вооружения и участие солдат из стран-членов НАТО в обучении украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба польского Сената.

Глава Комитета по иностранным делам и Европейскому Союзу Богдан Клих, подчеркнул, что Польша была с Украиной в самые важные моменты ее истории. Он отметил, что от того, как разрешится ситуация с агрессией РФ в отношении Украины, зависит с том числе и будущее Польши.

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"Сегодня, когда Украина столкнулась со смертельной опасностью – угрозой очередного вторжения, – особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши. Любая деятельность, направленная на сдерживание агрессора, оказывает огромное влияние на моральный дух украинской нации", – идет речь в резолюции.

Также в документе отмечается, что собрав возле украинской границы 100-тысячную армию, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Европе. К тому же, сенаторы предупреждают, что эскалация может привести к началу крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны.

В резолюции также напоминалось, что в 1994 году США, Россия и Великобритания обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и воздерживаться от любых угроз применения силы против ее независимости в обмен на ликвидацию ее ядерного потенциала. Сенаторы отметили, что Украина выполнила свои обязательства, однако, несмотря на это, Россия напала на Украину в 2014 году, аннексировала Крым и контролирует сепаратистов на Донбассе.

В резолюции также говорится, что перед угрозой очередного вторжения России в Украину ее безоговорочно поддерживают Североатлантический альянс, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки.

"Сегодня мы сталкиваемся с испытанием политики открытых дверей. Однако это не может происходить в ситуации военного шантажа, подрыва принципа нерушимости границ в Европе и гибридных атак на демократические институты. Условием этого диалога является отвод российских войск от украинской границы", – говорится в резолюции.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау накануне визита в Вашингтон заявил о намерении лоббировать в Администрации президента США увеличение численности американских войск на ротационной основе для своей страны.

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев считает военную помощь Запада сдерживанием возможного широкомасштабного вторжения Российской Федерации. В частности, с таким мнением согласились 48% опрошенных граждан нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка выяснила, что Россия может создать фейковое видео о якобы атаке Украины и использовать его для вторжения.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников назвал риск агрессии РФ "низким". Оборонное ведомство не наблюдает формирования каких-либо ударных групп для наступления в Украину.