Резников назвал риск агрессии РФ "низким": не наблюдаем формирования ударных групп

Министерство обороны регулярно следит за проведением совместных учений армий России и Беларуси и не наблюдает формирования каких-либо ударных групп для наступления в Украину. Таким образом военное ведомство оценивает риск вторжения войск РФ на нашу территорию как "низкий".

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале "Военное телевидение". На сегодня возле украинских границ находится около 115 тысяч солдат личного состава агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это войска наземного компонента, которые перебрасываются в Беларусь, временно оккупированный Крым и ОРДЛО. Значительная часть войск находится на прилегающих к нам территориях самой России. Шесть российских десантных кораблей продолжают переход через Средиземное море в сирийский порт Тартус. Какие будут дальнейшие изменения, мы продолжим наблюдать, не исключено, что они продолжат свой маршрут в сторону Черного моря", – заметил Резников.

Видео дня

Он отметил, что украинская сторона не находит причин для вооруженной опасности со стороны Беларуси, поскольку считает Минск дружественным по отношению к Киеву.

"Я еще раз хочу сделать акцент в обращении к нашим белорусским друзьям, что мы не намерены проводить против них никаких провокаций и ожидаем того же с их стороны. Мы убеждены, что между нашими странами нет повода для враждебности и российские войска на территории Беларуси находятся временно", – резюмировал чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алексей Резников назвал главные отличия военной угрозы с ситуацией, сформированной на украинских границах весной 2021 года.