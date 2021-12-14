Сегодня только Тимошенко предлагает инициативы в защиту людей, – Фесенко

В отличие от всех других топ-политиков Юлия Тимошенко не отстаивает собственные политические и экономические интересы. Для нее и ее команды на первом плане – социальные вопросы.

Об этом сообщил политический эксперт Владимир Фесенко во время круглого стола "Олигархический консенсус в Украине сломался? Пусть несут новый?", состоявшийся в ИА "Интерфакс-Украина".

"Если другие политики борются за свои политические и экономические интересы, то Тимошенко делает акцент на социальные вопросы. Позиция Тимошенко и "Батьківщини" у нас традиционная", — констатировал эксперт.

По его словам, в Верховной Раде и в целом в отечественной политике ситуация неоднозначна и будет меняться в зависимости от политической конъюнктуры. Но отдельная позиция "Батьківщини" Юлии Тимошенко очевидна уже сейчас.

Видео дня

"Есть условные 2 лагеря. Зеленский и его ситуативные союзники. Кстати, очень показательно – мажоритарщики. Они достаточно прагматичны, ими руководит экономический интерес. С другой стороны, разномастная широкая олигархическая коалиция. И, на мой взгляд, отдельно себя позиционирует Тимошенко и". Родина", потому что для них эта гибкость – это отражение их позиционирования. В первую очередь, критика власти, нарушение социально-экономических вопросов и тарифной проблемы. Для них это главное", – считает Фесенко.

Напомним, фракция "Батьківщини" в парламенте не голосовала за бюджет-2022, потому что он не решает острые социальные вопросы и не улучшает жизнь украинцев.