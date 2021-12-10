Сегодня только 'Батьківщина' занимается реальными проблемами людей, – эксперт

Большинство украинских политиков не имеют никакого представления о реальной жизни рядовых граждан, поэтому обсуждают "виртуальные" проблемы и манипулируют эмоциональным состоянием людей.

Об этом заявил политический аналитик Валентин Гладких в интервью Youtube-каналу my.ua.

По его словам, большинство политических ток-шоу на отечественном телевидении оторвано от реальности, и люди это чувствуют, поэтому воспринимают их как сериалы. Также он назвал часть оппозиции "полными электоральными банкротами", ведь они, кроме рассказов о виртуальных "изменях", ничего другого предложить украинцам не могут.

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"Поэтому для меня очень показательна позиция Тимошенко и "Батькивщины", которая говорит: "Прекращайте заниматься этим политиканством и решением виртуальных проблем, которые не имеют никакого отношения к реальности жизни большинства украинцев". Потому что людей волнует, как ребенка в детсад или школу устроить , будет ли работать общественный транспорт. Вот это людей реально беспокоит, а им предлагают политиканские истории о капитуляции, красные линии. Люди это не воспринимают", – убежден эксперт.

Напомним, Юлия Тимошенко назвала энергетический кризис искусственным и спровоцированным непрофессионализмом властных чиновников, которые вовремя и в достаточном количестве не обеспечили страну газом и углем, а также озвучила План неотложных действий по спасению энергетики.

Также фракция "Батькивщины" в парламенте не голосовала за бюджет-2022, потому что он не решает острые социальные вопросы и не улучшает жизнь украинцев.