СБУ запросила международную помощь по делу Шария

Служба безопасности Украины (СБУ) начала подготовку к организации и проведению следственных действий на территории других стран в деле Анатолия Шария.

Для этого в Киевскую городскую прокуратуру были направлены запросы о международной правовой помощи, сообщили в пресс-служба СБУ.

Кроме того, в ходе досудебного расследования было установлено, что во время перерегистрации "Партии Шария" были внесены заведомо ложные сведения. Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 УК Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Данные в этом деле также направлены в Киевскую городскую прокуратуру.

Кроме государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) Шария подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Напомним, в Харькове в среду, 24 февраля, в конце третьей сессии городского совета состоялась массовая драка, спровоцированная представителями "Партии Шария".

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