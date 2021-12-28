САП открыла дело против 'слуги' Клочко из-за 'маминых' миллионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование в отношении нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко. Его проверяют на предмет незаконного обогащения.

Об этом говорится в ответе САП на запрос Bihus.Іnfo. Речь идет о сюжете журналистов, согласно которому мать нардепа владеет имуществом на 14,5 млн грн.

Расследование ведется по статье 368-5 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. Нардепу может грозить наказание от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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Напомним, что в сентябре вышло расследование журналистов, в котором говорилось, что мать нардепа за два года стала собственницей квартир, дома, земельных участков и автмобиля Tesla Model X на общую сумму примерно в 14,5 млн грн. Это совпало как раз с тем, когда Клочко стал народным депутатом.

Тогда сам нардеп заявил, что не имеет отношения к недвижимости и другому имуществу матери, ей якобы помогает сестра, занимающаяся бизнесом. Однако официально сестра Клочко на тот момент зарабатывала около 10 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не обнаружило нарушений в декларации политика.