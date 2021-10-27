В НАПК не нашли нарушений в декларации нардепа Клочко, мама которого резко разбогатела за два года
В декларации народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Клочко, мать которого обзавелась недвижимостью на 14,5 миллионов гривен, в Нацкомиссии по предотвращению коррупции не обнаружили нарушений. Там заявили, что женщина не зафиксирована в декларации политика.
Об этом рассказал глава учреждения Александр Новиков во время общения с журналистами, передает "Суспільне". Он отметил, что сведений о квартирах и земельных участках, оформленных на женщину, в декларации Клочко не было.
"У господина Клочко мы уже проверили декларацию до того, как появились результаты журналистского расследования. Нарушения не нашли, потому что мать его, на которую оформлено имущество, не зафиксирована в декларации. То есть не было этих сведений", – цитирует издание слова главы НОК.
Новиков также напомнил, что согласно закону, в декларации, вне зависимости от проживания, обязательно указываются только несовершеннолетние дети. В других случаях указываются только лица, совместно проживающие с субъектом.
Он отметил, что НАПК может вернуться к проверке деклараций только в том случае, когда в учреждение поступит подтвержденная информация о том, что имущество де-юре принадлежит Клочко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором говорится, что с момента, как Клочко стал нардепом, его мать обзавелась несколькими квартирами, домами и земельными участками. Их общая стоимость 14,5 миллиона гривен.
Сам нардеп заявил, что не имеет отношения к недвижимости и другому имуществу матери. Он также отметил, что ей помогает сестра, занимающаяся бизнесом.
В ответ на такое заявление журналисты выяснили, что сестра Клочко якобы официально зарабатывает чуть более 10 тысяч гривен в месяц и не является владельцем бизнеса. При этом оно живет в киевском микрорайоне Троещина.