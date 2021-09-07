Мать нардепа из 'Слуги народа' Клочко за два года приобрела имущества на 14 млн грн. Видео

Владелицей нескольких квартир в Киеве, дома и земельных участков примерно на 14,5 миллиона гривен за последние два года стала 70-летняя мать нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко. Что интересно, старт таких стоимостных покупок у женщины совпал со временем, когда ее сын попал в Верховную Раду.

Тогда как у самого парламентария, согласно данным в декларации, собственного жилья нет. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Регистрация прав на недвижимость показывает, что в августе 2021 года Наталия Клочко купила две квартиры в столице – площадью 200 и 68 кв. м. А также нежилое помещение на 4,5 кв. м в ЖК "Ривьера" (Киев). Комплекс расположен возле станции метро "Славутич" и выхода к пляжу на Днепре. В этом ЖК средняя стоимость квадратного метра составляет 35 тыс. грн. Соответственно, недвижимость матери "слуги" должна стоить примерно 9,5 млн грн.

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Известно, что в этом году в апреле Наталия Клочко также приобрела дом на 150 кв. м в селе Перемога под Броварами на Киевщине. По тому адресу зарегистрирован коттеджный городок Viva Village Town с 13 таунхаусами. На его Facebook-странице немного меньшие по площади дома предлагают купить за 18 млн грн.

Ко всему прочему, еще в 2020-м Наталья Клочко стала владелицей 24 соток земли в селе Блиставиця в 25 км от столицы (Бородянский район). Участок расположен на территории закрытого коттеджного городка в лесу, там есть собственное озеро и пока больше ничего. Хотя известно, что одну только землю в этой местности продают по 86 тыс. грн за сотку, без учета коммуникаций. По таким расценкам, говорят расследователи, участок матери нардепа должен был обойтись ей примерно в 2 млн грн.

Кроме этого, в прошлом году женщина приобрела Tesla Model X 2016 выпуска. На вторичном рынке цены на такой автомобиль стартуют от 1,2 млн грн.

Андрей Клочко в парламент прошел по спискам партии "Слуга народа". В Раде он возглавляет Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Согласно декларации нардепа, у его семьи собственного жилья нет. В графе о недвижимости указано несколько квартир для регистрации, и одна на более 100 кв. м находится в аренде.

"Ездит" нардеп на двух запорожцах (ЗАЗ), Volkswagen Touareg 2011-го г. в. и Toyota Rav4 2016 г. в. Также в этом году его семья обзавелась Nissan Leaf 2012-го и Mercedes S63 2014-го годов выпуска.

Как известно, до депутатства Клочко был частным предпринимателем – торговля книгами в спецмагазинах. Его жена до сих пор занимается предпринимательством, в прошлом году она задекларировала более 3,3 млн грн доходов.

Информации о матери нардепа и ее состоянии отсутствует во всех бизнес-реестрах. В комментарии расследователям Клочко заявил, что не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал журналистам обращаться непосредственно к ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет избирателей Украины подсчитал, что каждый пятый нардеп от "Слуги народа" был фигурантом какого-то скандала. Кто-то отличился пророссийскими заявлениями, неэтичным поведением в Раде, а кого-то обвиняли в коррупции.