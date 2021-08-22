Скандалы в прозападном лагере всегда происходили публично, но не менее горячие страсти кипят и в пророссийской части украинской политики.

Введение санкций России против депутатов ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных — это месть соратникам по фракции со стороны кума Путина Виктора Медведчука. После того, как Медведчука посадили под домашний арест, Левочкин настолько навязчиво рассказывал внутри "ОПЗЖ", что сможет вместо него модерировать процессы в Москве, что сам Медведчук решил показать ему его место: "он в России никто и зовут его никак”.

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Кстати, отомстив Левочкину руками российского правительства, Медведчук в очередной раз показал, что является российским политиком, внедренным в украинский парламент. Раньше аналогичный подход санкционного наказания Медведчук применял против членов “Оппозиционного блока”, который не захотел вступать в "ОПЗЖ".

Хуже всего в этой ситуации Дмитрию Фирташу, партнеру Сергея Левочкина. Он был освобожден после ареста в Австрии в 2014 году благодаря внесенному за него залогу 125 миллионов евро со стороны фигуранта "кремлевского доклада" Минфина США Василия Анисимова. Тогда Анисимов уточнил, что дал деньги в долг под проценты. Вместе со своим другом Аркадием Ротенбергом, находящимся в санкционных списках ЕС и США, Анисимов возглавляет федерацию дзюдо России и щедро поддерживает любимый спорт Владимира Путина деньгами.

Поэтому скоро Фирташу прийдется выбирать, с кем он – с Левочкиным, или с друзьями Медведчука.

Как вам процессы в "ОПЗЖ"?

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