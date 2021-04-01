Санкции против Медведчука: Нацкорпус потребовал перейти к посадкам

Национальный корпус провел акцию-перформанс у Офиса президента под названием "Пятая колонна – это не смешно" с требованием наказать за сотрудничество с врагом ряд пророссийских политиков, в частности Виктора Медведчука, Илью Киву и Вадима Рабиновича.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса. Отмечается, что санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны важны, но их мало.

"Война является реальным следствием игнорирования угрозы внутри страны. Негодяи, которые обвинялись в государственной измене, не просто не осуждены, а продолжают избираться в государственные органы Украины. Борьба с пятой колонной не потерпит никаких полушагов. Войну нельзя выиграть благодаря каким-то полумерам, ведь любой недобитый враг нанесет удар", – сказал руководитель киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.

В Нацкорпусе отмечают, что несмотря на санкции СНБО в отношении Медведчука и его компаний, обыски в офисах его организации "Украинский выбор" – он и его соратники продолжают антигосударственную деятельность.

"Враги Украины – "медведчуки", "кивы", "рабиновичи" – которые рассказывают о дружбе с Россией и заигрывают с врагом, должны сидеть. Решение СНБО – важны, и мы их поддерживаем, но этого мало. Правоохранительные органы должны открывать дела и доказывать их вину. Мы будем постоянно напоминать СБУ, полиции, всем, кто ответственен за сектор безопасности страны, о том, что пятая колонна – это совсем не смешно", – заявил Тамарин.

Акция проходила на фоне инсталляций с фотодоказательствами сотрудничества с РФ упомянутых пророссийских политиков, а также кукол в виде клоунов с лицами Виктора Медведчука и Анатолия Шария.