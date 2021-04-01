Санкції проти Медведчука: Нацкорпус зажадав перейти до посадок

Національний корпус провів акцію-перформанс біля Офісу президента під назвою "П'ята колона – це не смішно" з вимогою покарати за співпрацю з ворогом низку проросійських політиків, зокрема Віктора Медведчука, Іллю Киву і Вадима Рабиновича.

Про це повідомляє пресслужба Нацкорпуса. Відзначається, що санкції, введені Радою національної безпеки і оборони важливі, але їх замало.

"Війна є реальним наслідком ігнорування загрози всередині країни. Негідники, які звинувачувалися в державній зраді, не просто не засуджені, а продовжують обиратися в державні органи України. Боротьба з п'ятою колоною не потерпить ніяких напівкроків. Війну не можна виграти завдяки якимось напівзаходами, адже будь-який недобитий ворог завдасть удар", – сказав керівник київського Нацкорпуса Сергій Тамарін.

У Нацкорпусі відзначають, що незважаючи на санкції РНБО щодо Медведчука і його компаній, обшуки в офісах його організації "Український вибір" – він і його соратники продовжують антидержавну діяльність.

"Вороги України – "медведчуки", "киви", "рабиновичі" – які розповідають про дружбу з Росією і заграють з ворогом, повинні сидіти. Рішення РНБО – важливі, і ми їх підтримуємо, але цього замало. Правоохоронні органи повинні відкривати справи і доводити їхню провину. Ми будемо постійно нагадувати СБУ, поліції, всім, хто відповідальний за сектор безпеки країни, про те, що п'ята колона – це зовсім не смішно", – заявив Тамарін.

Акція проходила на тлі інсталяцій з фотодоказами співпраці з РФ згаданих проросійських політиків, а також ляльок у вигляді клоунів з обличчями Віктора Медведчука і Анатолія Шарія.