У Зеленского пообещали наказать всех виновных во вмешательстве в выборы в США
В Офисе президента Украины сделают все возможное, чтобы привлечь к ответственности причастных к вмешательству в выборы в США.
Такое заявление на своей странице в Twitter 13 января сделал глава ОП Андрей Ермак. Это касается любых лиц – как указал руководитель Офиса, независимо от их партийной принадлежности.
"Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", – написал Ермак.
Добавим: сообщение главы ОП, очевидно, нацелено на американских партнеров, так как текст опубликован на английском языке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряда информационных ресурсов.
Санкции связаны с вероятным вмешательством этих лиц в американские выборы.
Всего под действие ограничительных мер попали семь человек и четыре сайта. Их связали с нардепом Андреем Деркачем, против которого ранее уже были введены ограничительные меры, и Россией.
Дубинский в свою очередь заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что на американские санкции против нардепа Дубинского должны реагировать в правящей партии.