Глава МИД Франции заговорил об изменении стратегической концепции НАТО: что произошло

Австралия отказалась от контракта с Францией на строительство подводных лодок, сделав выбор в пользу США и Великобритании. Французская сторона считает, что этот скандал может повлиять на новую стратегическую концепцию НАТО.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Le Figaro. При этом политик отметил, что даже в сложившейся ситуации страна не будет выходить из Альянса.

"НАТО по просьбе президента республики инициировало обсуждение основ Альянса. На следующем саммите НАТО в Мадриде состоится кульминация новой стратегической концепции. Очевидно, то, что только что произошло, будет учитываться", – сказал глава МИД.

Видео дня

Добавим, что Ле Дриан обвинил союзников Франции во "лжи, двуличии и нарушении доверия" и заявил о серьезном кризисе. Страна даже отозвала своих послов в Вашингтоне и Канберре, чтобы попытаться понять ситуацию и продемонстрировать партнерам недовольство таким развитием событий.

Вместе с тем, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс напомнил о важности франко-американских отношений.

"Франция – жизненно важный партнер и наш старейший союзник, и мы считаем, что наши отношения чрезвычайно ценны", – сказал он.

Напомним: "контракт века" между Францией и Австралией на поставку 12 дизельных подводных лодок на сумму 56 млрд евро был заключен еще в 2016 году. Однако планам помешало то, что 15 сентября этого года американский лидер Джо Байден объявил о новом оборонительном союзе Австралии, США и Великобритании. Благодаря этому Вашингтон передаст Канберре технологии по строительству атомных подводных лодок и ряд других.

Как сообщал OBOZREVATEL, инициатива ЕС по созданию собственных вооруженных сил может не только ослабить НАТО, но и разъединить Европу, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.