Британия, США и Австралия подписали исторический пакт о безопасности и обмене оборонными технологиями

США, Великобритания и Австралия 15 сентября подписали пакт о безопасности и обмена оборонными технологиями. Документ называется AUKUS.

Об этом пишет ВВС. Договоренности среди прочего предусматривает, что обмениваться странами будут и технологиями по атомным подводным лодкам.

С совместным заявлением выступили президент США Джо Байден, назвавший документ историческим, а также премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон. По их словам, соглашение будет способствовать стабильности в Тихоокеанском регионе.

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Так, AUKUS предусматривает создание атомных подлодок для Австралии, однако они будут нести обычное вооружение. На проект отведено 18 месяцев.

По словам лидеров, они намерены в кратчайшие сроки "ввести в действие потенциал Австралии".

Стороны заявили, что сохраняют приверженность нераспространению ядерного оружия.

Кроме того, соглашение призвано усилить сотрудничеств в других сферах: кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологий.

В то же время CNN пишет, что AUKUS призван объединить Запад в противостоянии Китаю, чтобы не допустить его военного доминирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, США в июне внесли в "черный список" 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC, связанных с военно-промышленным комплексом КНР. Пекин позднее отреагировал ответными мерами.