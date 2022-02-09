Саакашвили взял на заседание суда в Тбилиси украинский флаг, но оконфузился. Видео

Задержанный в Грузии бывший президент страны Михеил Саакашвили спел на суде гимн Украины. В то же время глава исполкома украинского Национального совета реформ оконфузился с перевернутым флагом нашего государства.

Произошло это в зале Тбилисского городского суда 9 февраля. Об этом сообщает телеканал "Украина" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в среду в судебной инстанции грузинской столицы рассматривали дело о растрате Саакашвили государственных денег. Речь идет о более чем $2,7 миллиона, которые он якобы потратил на личные нужды.

Заседание началось с гимна Украины, который политик исполнил вместе со своими адвокатами и сторонниками, собравшимися в зале суда.

Видео дня

Обвиняемый развернул и флаг Украины с надписями на нем, чем только оконфузился. В частности, Саакашвили держал наш государственный символ перевернутым – желтым, а не голубым цветом вверх.

Еще одно видео с политиком, исполняющим гимн Украины в суде, было опубликовано на его личной странице в Facebook.

На этих кадрах более крупным планом нельзя не заметить, что Саакашвили также одет в свитер в цвета украинского флага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2021-го экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в тюремную камеру. Ночью 30 декабря его силой вывезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму города Рустави.