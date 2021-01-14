Саакашвили разорвал отношения с младшей на 22 года Ясько – СМИ

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил любовные отношения с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, которая младше него на 22 года.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на приближенный к Ясько источник, это "был короткий роман", который уже закончился.

По его словам, девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.

"У Лизы кризис по всем фронтам. Все на самом деле началось с разлада в личной жизни. Отношения с Саакашвили фактически сошли на нет. Рестораны, ужины, сырники на завтрак – уже в прошлом. Депутаты, конечно, между собой все это обсуждают, так как в начале их отношений все только ухмылялись и гадали, как долго они будут вместе. А получилось, что только обсудили начало романа, как он практически закончился", – отметил источник.

Он добавил, что Ясько планировала стать вице-президентом ПАСЕ.

"После того как ее сняли с должности главы делегации, она бросила вызов фракции – мол, депутаты подыгрывают России. Ей четко дали понять: если не нравится – пиши заявление и выходи из фракции. Так что сейчас у нее вот такой сложный период, когда рушатся все мечты и горят мосты", – подытожил собеседник.

Напомним, о том, что между Саакашвили и Ясько роман, стало известно в ноябре 2020 года. Саакашвили 52 года, Ясько – 30.

Журналисты заметили, что фотографии, публикуемые Ясько в сети, а также некоторые ее прямые включения сделаны на том же фоне, на котором появлялся бывший грузинский президент.

Также девушка публиковала фото своей собаки в интерьере, который совпадает с обстановкой гостиной Саакашвили.

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