Саакашвили разорвал отношения с младшей на 22 года Ясько – СМИ
Глава исполкома Нацсовета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил любовные отношения с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько, которая младше него на 22 года.
Как сообщает "Страна" со ссылкой на приближенный к Ясько источник, это "был короткий роман", который уже закончился.
По его словам, девушка находится в подавленном состоянии, которое усугубилось снятием ее с должности главы украинской делегации в ПАСЕ.
"У Лизы кризис по всем фронтам. Все на самом деле началось с разлада в личной жизни. Отношения с Саакашвили фактически сошли на нет. Рестораны, ужины, сырники на завтрак – уже в прошлом. Депутаты, конечно, между собой все это обсуждают, так как в начале их отношений все только ухмылялись и гадали, как долго они будут вместе. А получилось, что только обсудили начало романа, как он практически закончился", – отметил источник.
Он добавил, что Ясько планировала стать вице-президентом ПАСЕ.
"После того как ее сняли с должности главы делегации, она бросила вызов фракции – мол, депутаты подыгрывают России. Ей четко дали понять: если не нравится – пиши заявление и выходи из фракции. Так что сейчас у нее вот такой сложный период, когда рушатся все мечты и горят мосты", – подытожил собеседник.
Напомним, о том, что между Саакашвили и Ясько роман, стало известно в ноябре 2020 года. Саакашвили 52 года, Ясько – 30.
Журналисты заметили, что фотографии, публикуемые Ясько в сети, а также некоторые ее прямые включения сделаны на том же фоне, на котором появлялся бывший грузинский президент.
Также девушка публиковала фото своей собаки в интерьере, который совпадает с обстановкой гостиной Саакашвили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
делегация Украины в ПАСЕ 11 января избрала новую главу вместо Ясько – народного депутата от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву.
Ясько заявила, что до этого ей "настоятельно советовали" пересмотреть позицию по принципиальным для Украины вопросам.
При этом она отрицает, что причиной отстранения стало общение с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.