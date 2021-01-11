Отстраненная глава делегации Украины в ПАСЕ Ясько обвинила "слуг" в преклонении перед Россией

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которую сняли с должности главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила, что до этого ей "настоятельно советовали" пересмотреть позицию по принципиальным для Украины вопросам.

Решение о своем отстранении Ясько прокомментировала в Facebook. Она подчеркнула, что оно связано с серьезными разногласиями с однопартийцами.

"Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российским повесткой дня страны-агрессора. Раньше мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросов и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ", - написала нардеп.

Она добавила, что остается членом делегации, членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ, членом политгрупы ЕНП, но председательство передала Марии Мезенцевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 11 января избрала новую главу – народного депутата от фракции "Слуга народа" Марию Мезенцеву. Ранее это кресло занимала "слуга" Елизавета Ясько.