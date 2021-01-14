Саакашвілі розірвав стосунки з молодшою на 22 роки Ясько – ЗМІ
Голова виконкому Нацради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі припинив любовні взаємини з народною депутаткою від фракції "Слуга народу" Єлизаветою Ясько, яка молодша за нього на 22 роки.
Як повідомляє "Страна" з посиланням на наближене до Ясько джерело, це "був короткий роман", який уже закінчився.
За його словами, дівчина перебуває в пригніченому стані, який погіршився зняттям її з посади голови української делегації в ПАРЄ.
"У Лізи криза на всіх фронтах. Усе насправді почалося з розладу в особистому житті. Стосунки із Саакашвілі фактично зійшли нанівець. Ресторани, вечері, сирники на сніданок – уже в минулому. Депутати, звичайно, між собою все це обговорюють, оскільки від початку їхніх взаємин усі тільки посміхалися і гадали, як довго вони будуть разом. А вийшло, що всі тільки обговорили початок роману, як він практично закінчився", – зазначило джерело.
Воно додало, що Ясько планувала стати віцепрезиденткою ПАРЄ.
"Після того як її зняли з посади голови делегації, вона кинула виклик фракції – мовляв, депутати підіграють Росії. Їй чітко дали зрозуміти: якщо не подобається – пиши заяву і виходь із фракції. Тож зараз у неї ось такий складний період, коли руйнуються всі мрії і горять мости", – підсумував співрозмовник.
Нагадаємо, про те, що між Саакашвілі і Ясько є роман, стало відомо в листопаді 2020 року. Саакашвілі 52 роки, Ясько – 30.
Журналісти помітили, що фотографії, опубліковані Ясько в мережі, а також деякі її прямі включення зроблені на тому ж фоні, на якому з'являвся колишній грузинський президент.
Також дівчина публікувала фото свого собаки в інтер'єрі, який збігається з обстановкою вітальні Саакашвілі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
делегація України в ПАРЄ 11 січня обрала нову главу замість Ясько – народну депутатку від фракції "Слуга народу" Марію Мезенцеву.
Ясько заявила, що до цього їй "настійно радили" переглянути позицію з принципових для України питань.
Водночас вона заперечує, що причиною відсторонення стало спілкування з ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом.