Ряд украинских городов и сел на грани гуманитарной катастрофы: Офис Зеленского обратился к Красному Кресту

Офис президента Украины обратился к Красному Кресту из-за близкой к гуманитарной катастрофе ситуации в ряде украинских сел и городов. Международную организацию у Зеленского призвали срочно содействовать в создании гуманитарных коридоров для спасения людей.

Об этом сообщили в ОПУ.

"Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли понимания относительно совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Украинское государство просит Международный комитет Красного Креста срочно начать необходимые действия для организации гуманитарных коридоров и готово со своей стороны сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов. Из-за постоянных обстрелов, осуществляемых российскими войсками, ряд украинских городов и сел оказались на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих населенных пунктах не хватает продуктов питания, воды, лекарств, нет света и централизованного водоснабжения", – отметили в Офисе президента Украины.

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Самой критической сейчас ситуация в Сумской (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка), Черниговской (восточная и северная части Черниговщины), Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части), Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления), Запорожской (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления), Херсонской (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления), Луганской и Донецкой областях (Волновское, Маровское)

"Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы наконец-то сможем помочь нашим гражданам", – сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам Ольга Стефанишина.

Люди пребывают в ужасном положении: без еды, воды и медицинской помощи.

"Пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь, малыши рождаются в подвалах, и первое, что они слышат в своей жизни – это звуки взрывов. Мирные жители не имеют пищи и питьевой воды, многие из них – люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Доведение их до обезвоживания, истощения, страдания от отсутствия своевременной медицинской помощи в XXI веке – не что иное, как пытки. Мы очень надеемся, что президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы как можно быстрее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей", – сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса Главы государства Татьяна Ломакина.

Россия продолжает обстреливать мирные украинские города и убивать детей. Через 8 дней после начала вторжения россияне убили по меньшей мере 28 украинских детей, ранения получили 64 ребенка.

"Уничтожены роддомы, детские сады, школы. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов и находящихся в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи", – сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

В ОПУ заверили, что украинская сторона готова обеспечить вывоз людей и доставку гуманитарных грузов. ВСУ гарантируют безопасное прохождение коридоров. Этого же Украина ожидает и от российской стороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне использовали для атаки на Харьков фугасные бомбы.

Также фиксируется сброс на Украину кассетных бомб. Их опасность в том, что они могут взрываться не сразу. Поэтому украинцев призывают не трогать на улице никаких предметов, в том числе и потому, что враг нашпиговывает взрывчаткой даже детские игрушки.