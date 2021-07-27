Экс-главнокомандующий ВСУ Хомчак – о своей работе: приоритетные задания выполнены

Уволенный по решению президента Руслан Хомчак заявил, что на должности главнокомандующего ВСУ выполнил все основные приоритетные задачи. Мужчина также подчеркнул, что "остается в строю защитников Украины".

Итоги своей работы военный подвел вечером во вторник, 27 июля. В этот же день стало известно об отставке главнокомандующего. Обращением Хомчака поделилась пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сначала Хомчак напомнил, что должность получил 23 мая 2019 года. Тогда же он определил приоритетные задачи для себя и Вооруженных сил.

"Основные из них выполнено, а также заложено существенное основание для реализации запланированного", – говорится в сообщении.

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Среди основных изменений Хомчак назвал:

завершение первого практического этапа трансформации системы объединенного руководства сил обороны и создание системы военного управления, которая будет обеспечивать эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии:

переход органов военного управления на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур (в рамках повышения уровня совместимости с органами НАТО);

оптимизация процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей;

разграничение полномочий и устранение дублирования функций между Вооруженными силами и Минобороны (что касается последнего, то военный отметил: "Реформы никогда не происходили безболезненно").

углубление сотрудничества в сфере обороны о вхождении в Евроатлантической системы коллективной безопасности;

анализ обеспечения Вооруженных сил, наращивание организации подготовки войск по стандартам НАТО.

Хомчак поблагодарил каждого военнослужащего и работника ВСУ за поддержку и ответственность в реализации общих задач.

"Имел честь возглавлять на протяжении этих лет мощный коллектив единомышленников, мотивированных патриотов и профессионалов, которые заслужили ратным трудом высочайшее доверие общества и признание в международном сообществе", – написал он.

Общей целью Хомчак назвал победу в войне с агрессором, обеспечения устойчивого мира, восстановления территориальной целостности. "И это под силу только сплоченному украинскому народу", – подытожил он.

Напомним, что должность главнокомандующего перешла к Валерию Залужному – командующему Оперативного командования "Север".

Полный пост уволенного главнокомандующего:

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