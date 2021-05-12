Хомчак заявил, что Украина является лидером среди претендентов на членство в НАТО

Украина является лидером среди стран, претендующих на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Наше государство опережает другие по выполнению задач, необходимых для членства.

Такое заявление во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Безопасность" сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. Он понял это после общения с главнокомандующими стран-членов НАТО, передает "Укринформ".

"Я пришел к выводу, что очень много того, что мы уже выполнили из тех задач, далеко не все страны выполнили, которые уже приняты. Особенно те, которые принимали в последнее время", – сказал генерал.

В то же время Хомчак подчеркнул, что не надо меряться "кто сколько выполнил", ведь самое важное – это совместимость стран и их способность вместе планировать операции. Он добавил, что это уже работает во время учений.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина точно станет членом НАТО. Это уже подтверждено генсеком Йенсом Столтенбергом и международными партнерами страны.

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