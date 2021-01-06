Рудик: тайная вакцинация топ-чиновников от COVID-19 – продолжение двойных стандартов власти

Возможная тайная вакцинация некоторых топ-чиновников Украины от COVID-19 не вызывает удивления, поскольку это продолжение двойных стандартов власти.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик в комментарии для OBOZREVATEL. Она привела пример, как в период карантина ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу Николаю Тищенко работал и не понес за это наказание.

"Информация о возможной вакцинации представителей власти не вызывает ни у кого удивления. Это продолжение двойных стандартов, когда вся страна сидит на карантине, а ресторан "Велюр" работает, а впоследствии – не несет никаких наказаний", – сказанная она.

Рудик отметила, что теперь такие двойные стандарты распространяются и на вакцинацию.

"Президент и монобольшинство не реагируют, потому что точно знают: для них правила иные, для них вакцины будут", – подчеркнула лидер "Голоса".

Напомним: председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.

По его информации, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer. Как завил Бродский, вакцину получили премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе председатель профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рудик заявила, что в планах партии "Голос" в 2021 году сосредоточиться на развитии инфраструктуры для масштабной вакцинации населения Украины от коронавируса.