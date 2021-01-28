Россияне в ПАСЕ устроили скандал из-за Путина. Видео

Представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Леонид Слуцкий и его коллеги устроили скандал во время заседания из-за якобы оскорбления президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале представитель Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. "У российской делегации пылает. Леонид Слуцкий в ПАСЕ упорно бросился защищать своего вождя Путина. Пришлось напомнить, что здесь им – не Государственная Дума, где они привыкли вести себя столь нагло и невоспитанно", – отметил политик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что агрессивно настроенный Слуцкий начал кричать и оскорблять украинского коллегу, переходя на личности.

"Господин Гончаренко сравнил себя с собакой. Хочу напомнить восточную мудрость – собака лает, а караван идет. В этом зале нельзя оскорблять президента суверенной страны – Российской Федерации!" – выкрикнул представитель страны-агрессора.

В свою очередь, Гончаренко обратился к президенту ПАСЕ и попросил, чтобы он объяснил Слуцкому, как нужно вести себя в цивилизованном обществе.

"Когда в начале вы, мистер президент, сказали, что здесь есть правила поведения, я думаю, что вы не заметили, что один делегат назвал другого собакой. И все, кто здесь находится и понимает английский язык, возможно, мистер Слуцкий не понимает, – все они знают, что я не говорил этого", – отметил представитель Украины.

"Я считаю, что вы должны что-то сказать этому, не знаю, как назвать его, в русском языке есть слово "господин", "господа", "товарищи", что тут не стоит вести себя, как в Госдуме. Это Совет Европы. И я добавлю пару слов для них. Знаете, господа Слуцкий и Толстой. Это там вы граф Толстой. А здесь просто простой", – добавил Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончаренко устроил перепалку с заместителем председателя Госдумы РФ Петром Толстым на заседании ПАСЕ. Украинский политик отметил, что место россиянина – в "комнате грязи" нового дворца Путина, где тот сможет крутиться на шесте перед главой страны-агрессора.

Напомним, 28 января ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России, отклонив предложение Украины. За проголосовали 107 человек, против – 36 и 24 воздержались.