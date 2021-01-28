ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России, отклонив предложение Украины

В четверг, 28 января, Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России, отклонив предложение Украины.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Отмечается, что за проголосовали 107 человек, против – 36, еще 24 воздержались.

"К сожалению, ПАСЕ не поддержала инициированное нами обжалование полномочий российской делегации. Но мы не собираемся сдаваться. К сожалению, многие коллеги по Ассамблеи до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не собирается вести. Но мы это дело так не оставим. Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", – сообщил политик.

На странице ПАСЕ в Twitter сказано, что полный текст резолюции появится в ближайшее время.

Напомним, что ранее мониторинговый комитет ПАСЕ утвердил предварительный проект решения, которым предлагал не накладывать на Россию никаких санкций в Ассамблее. Такой шаг там объяснили "стремлением к диалогу".

Однако, как пишет "Европейская правда", резолюцию приняли в наиболее благосклонной к России редакции. Мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.

Но в тексте резолюции говорится, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время ухудшила ситуацию.

Также в ПАСЕ раскритиковали изменения в Конституцию РФ, согласно которым невозможно выполнять решения Европейского суда по правам человека. Также Госдума РФ получила рычаги влияния на российский Конституционный суд и сделала дополнительные шаги на укрепление аннексии Крыма.

В Ассамблеи осудили, что в России не расследуют отравление оппозиционера Алексея Навального и силовое подавление протестных митингов.

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