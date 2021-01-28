ПАСЕ приняла важную поправку Украины относительно полномочий делегации РФ

ПАСЕ проголосовала за подтверждение полномочий делегации Российской Федерации, однако с важной поправкой.

Как пишет в Facebook делегация Украины в ПАСЕ, Ассамблея приняла абсолютным большинством поправку, внесенную регламентным комитетом по инициативе члена делегации Сергея Власенко.

В ней говорится, что в случае подтверждения полномочий делегации РФ, ПАСЕ констатирует, что это не является признанием права на аннексию/оккупацию территории, в частности не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

"Об "изменах и победах": единственная страна, полномочия которой оспаривали, – это Россия. Принятая резолюция содержит те положения, за которые наша делегация максимально боролась, и которые отличают ее от прошлогодней резолюции, когда тоже полномочия РФ в ПАСЕ обжаловались", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Ассамблея призывает Россию:

выполнить все рекомендации, включенные в Резолюцию 1990 (2014 г.), Резолюцию 2034 (2015 г.), Резолюцию 2063 (2015 г.), Резолюцию 2292 (2019 г.) и Резолюцию 2320 (2020 г.);

выполнить рекомендации, сформулированные Венецианской комиссией в своем заключении №981 (2020 г.) по проекту поправок в Конституцию, касающихся выполнения в РФ решений Европейского суда по правам человека;

воздерживаться от нарушения основных свобод и прав человека, в частности свободы слова, собраний и объединений, и освободить Алексея Навального, а также мирных демонстрантов и его сторонников, незаконно задержанных не только в день его прибытия, но и во время подготовки к запланированным демонстрациям 23 января и во время самих демонстраций;

воздержаться от принятия новых законов, которые вводят дополнительные ограничения относительно деятельности гражданского общества, журналистов и оппозиционных политиков, и пересмотреть законы, которые уже действуют, в частности пакет законов, принятых 25 декабря 2020 года, а также закон об иностранных агентах и нежелательных организациях с целью приведения их в соответствие со стандартами Совета Европы;

исключить из списка нежелательных организаций Школу политических исследований Совета Европы.

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