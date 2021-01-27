Гончаренко разозлил главу делегации России в ПАСЕ и послал его "крутиться на шесте Путина". Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
17,9 т.
Алексей Гончаренко и Петр Толстой

Народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко устроил перепалку с председателем Госдумы РФ Петром Толстым на заседании ПАСЕ.

Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы сидел позади украинца. Гончаренко начал снимать его на видео, которое впоследствии опубликовал в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На записи нардеп сказал, что позади его сидит "пропагандист, негодяй и убийца", против которого введены санкции. Сперва россиянин не реагировал на слова украинца, а потом посмотрел в его сторону и начал нервничать – крутиться, качать головой и чесать затылок.

"Знаете, как о нем правильнее всего сказать? Для кого-то граф Толстой, а сам просто... ну в общем вы поняли кто", – пошутил Гончаренко.

Петр Толстой и Алексей Гончаренко

Российский политик в ответ что-то сказал народному депутату, сняв при этом маску. Гончаренко отреагировал словами:

"Вот урод, самый настоящий. Граф Толстой, блин... Вот такие ничтожества сюда едут, приспешники Путина. Ну ничего, он же под санкциями, скоро у него все заберут в Европе".

Гончаренко добавил, что место Толстого – в "комнате грязи" в дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике. Украинец пошутил, что там россиянин сможет "крутиться на шесте перед Путиным".

Сообщение Гончаренко

Как писал OBOZREVATEL, Петр Толстой неоднократно делал пропагандистские заявление об Украине. Так, он публично оправдывал оккупацию Крыма, говорил, что у украинских представителей в ПАСЕ якобы присутствует "малороссийское видение современного мира". Толстой называл Украину "неполноценной".

Также скандальный вице-спикер Госдумы оскандалился публичным оскорблением Украины и Грузии. Он назвал их "злобными инвалидами", которые существуют только благодаря России.

Украинароссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликтПАСЕПартия "Европейская солидарность"Алексей Гончаренко