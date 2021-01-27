Гончаренко разозлил главу делегации России в ПАСЕ и послал его "крутиться на шесте Путина". Видео

Народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко устроил перепалку с председателем Госдумы РФ Петром Толстым на заседании ПАСЕ.

Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы сидел позади украинца. Гончаренко начал снимать его на видео, которое впоследствии опубликовал в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На записи нардеп сказал, что позади его сидит "пропагандист, негодяй и убийца", против которого введены санкции. Сперва россиянин не реагировал на слова украинца, а потом посмотрел в его сторону и начал нервничать – крутиться, качать головой и чесать затылок.

"Знаете, как о нем правильнее всего сказать? Для кого-то граф Толстой, а сам просто... ну в общем вы поняли кто", – пошутил Гончаренко.

Российский политик в ответ что-то сказал народному депутату, сняв при этом маску. Гончаренко отреагировал словами:

"Вот урод, самый настоящий. Граф Толстой, блин... Вот такие ничтожества сюда едут, приспешники Путина. Ну ничего, он же под санкциями, скоро у него все заберут в Европе".

Гончаренко добавил, что место Толстого – в "комнате грязи" в дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике. Украинец пошутил, что там россиянин сможет "крутиться на шесте перед Путиным".

Как писал OBOZREVATEL, Петр Толстой неоднократно делал пропагандистские заявление об Украине. Так, он публично оправдывал оккупацию Крыма, говорил, что у украинских представителей в ПАСЕ якобы присутствует "малороссийское видение современного мира". Толстой называл Украину "неполноценной".

Также скандальный вице-спикер Госдумы оскандалился публичным оскорблением Украины и Грузии. Он назвал их "злобными инвалидами", которые существуют только благодаря России.