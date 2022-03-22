Россия заявила о выходе из мирных переговоров по вопросу Курильских островов: появилась реакция Токио

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция России по выходу из мирных переговоров о принадлежности Курильских островов является несправедливой, а решение о прекращении диалога – недопустимым. Причиной отказа от переговоров в РФ назвали санкции Токио из-за войны в Украине.

Кисида отметил, что Япония не намерена менять курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией. Его слова приводит российское пропагандистское издание ТАСС.

"Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (южная часть Курильских островов. – Ред.) и заключение мирного договора", – сказал политик.

Еще 7 марта Кисида заявил: Северные территории Курильских островов являются "территорией, принадлежащей Японии, и над которой она имеет суверенитет". Это произошло на фоне войны, развязанной Россией в Украине.

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До этого в Японии уже напоминали, что РФ оккупировала южную часть Курильских островов и, что такие действия противоречат международному праву так же, как нападение на Украину. При этом ранее японские чиновники воздерживались от употребления слова "оккупация" в этом контексте.

Напомним, что после вторжения России в Украину и начала широкомасштабной войны японцы ввели санкции против Путина и ряда российских чиновников. Страна также выступила за отключение российских банков от системы SWIFT и выделила 100 миллионов долларов для помощи Украине.

В заявлении российского министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства 21 марта, позицию Японии относительно санкций назвали недружественной и отметили, что переговоры по Курильским островам продолжать не намерены.

Кроме того, страна-оккупант заявила, что отменила безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Япония, как и их союзники ЕС и США, лишат Россию статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле. В результате россияне будут продавать свои товары только после уплаты высоких пошлин.

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