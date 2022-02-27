Санкции лично против Путина и отключение от SWIFT: Япония решительно ответила на агрессию РФ в Украине

Япония прияла решение ввести санкции против России в ответ на открытое военное нападение на Украину. В частности, будут заморожены активы российских чиновников. Под сакнции попадет и лично президент РФ Владимир Путин. Кроме того, Япония поддерживает идею отключить российские банки от системы SWIFT.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает NHK. Решение ввести санкции было принято после того, как Кисида получил доклад директора Бюро национальной безопасности и руководителей министерств иностранных дел и министерства обороны о военных действиях РФ в Украине.

"Вторжение России в Украину – это попытка в одностороннем порядке изменить статус-кво силой и поколебать основы международного порядка. Это явное нарушение международного права, и это абсолютно непростительно... Настало время действовать сообща и решительно, чтобы защитить основы международного порядка", – заявил Кисида.

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Он пообещал показать России, что "насилие имеет высокую цену". Также он отметил, что вопрос антироссийских ограничений будет поднят в рамках переговоров "Большой семерки".

Кроме того, Кисида заверил, что Япония присоединится к исключению некоторых российских банков из международной платежной сети SWIFT. А Украине будет предоставлены 100 млн долларов в виде чрезвычайной помощи.

Напомним, США сначала отказалась от включение в санкционный пакет от SWIFT, но теперь снова вернулись к этой идее. Это стало следствием масштабного военного нападения России на Украину.

Действия РФ повлияли также и на позицию стран ЕС. Европейцы предварительно согласились закрыть доступ к SWIFT к ряду российских банков.

SWIFT – это система обмена операционными и финансовыми сообщениями между банками/фин институтами – участниками системы (11 тыс. участников по всему миру). Так, если отключить РФ, то она не сможет проводить банковские платежи с банками, использующими SWIFT (все операции по текущему и финсчету – экспорт, импорт, инвестиции).

"Русские не смогут своими картами и со своих счетов платить за границу и за границей, если счета у банка корреспондента в SWIFT", – объяснял глава налогового комитета ВР Украины Даниил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская экономика попадет под жесткие санкции всего мира. Таким образом РФ будет платить за решение военного вторжения в Украину. Россия в ожидании отключения от SWIFT начала готовиться к банковскому коллапсу. Уже сейчас россияне испытывают проблемы с оплатой на иностранных сайтах и международными переводами. Кроме того, население в панике скупает доллары – в обменниках образовались очереди, а курс рубля падает.