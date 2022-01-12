Россия запланировала дестабилизировать Украину изнутри, ответ будет 'очень болезненным', – Нуланд

Замглавы Государственного департамента США Виктория Нуланд выразила убеждение, что Российская Федерация приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации по отношению к Украине. Она еще раз назвала страну агрессором, который создал этот кризис из ничего.

Также предупредила, что в случае дальнейшей эскалации Штаты совместно со своими союзниками в Европе готовят пакет "очень болезненных" санкций против РФ. Об этом дипломат рассказала на брифинге 10 января, который транслировался на YouTube-канале Госдепа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 тысяч военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом (false flag) для Украины", – заявила Нуланд.

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Она добавила, что РФ также "извергла дезинформацию и ложь" не только об украинском государстве, но и Америке и Североатлантическом альянсе (NATO), чтобы "оправдать свои собственные действия".

Замоссекретаря США подчеркнула, что именно Российская Федерация выступает агрессором. В то время как украинское государство четко дало понять, что не намерено угрожать огромной стране-соседу.

"Украина хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа", – отметила Нуланд.

На этом же брифинге она рассказала о пакете санкционных ограничений, который Запад готовит в отношении РФ, если та прибегнет к открытой агрессии. По ее словам, США совместно с партнерами работают над этим почти два месяца и на всех уровнях – начиная от президента.

"Мы очень уверены в консультациях, которые проводим с нашими союзниками и партнерами. США могут принять свой собственный комплекс мер, а Европа и другие союзники – параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России", – пояснила дипломат.

Представитель Госдепа отметила, что американцы и европейцы имеют общее понимание того, какое финансовое давление необходимо будет применить против РФ. Ко всему прочему, партнеры обсуждают и совместные экспортные санкции, которые тоже "будут болезненно влиять на Россию".

Нуланд объяснила, что этот пакет санкций против страны-агрессора, возможно, будет вводиться по уже отработанному сценарию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Нуланд предположила, что глава РФ Владимир Путин рассматривает Украину как зону своего влияния, очевидно, "мечтая об идеи возродить СССР". Хотя последствия за новую агрессию, отметила дипломат, для него будут тяжелыми.